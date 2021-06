(Arquivo) Parque de Madureira - Luciano Belford/Agência O Dia

(Arquivo) Parque de MadureiraLuciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 10:29

Rio - Guardas municipais da 11ª Inspetoria (Parque Madureira) prenderam em flagrante, na madrugada desta sexta-feira, um homem de 43 anos acusado de furtar cabos de cobre da Nave do Conhecimento que fica no interior do Parque Madureira, na Zona Norte do Rio.

Agentes estavam patrulhando a região quando ouviram barulhos de batida vindos da laje Nave do Conhecimento e solicitaram apoio de mais guardas que também estavam atuando no local. Ao se aproximarem, a equipe confirmou a presença do homem, que estava escondido atrás de um condensador de ar-condicionado, com os fios de cobre próximos a ele.

Publicidade

O acusado informou que utilizou uma pedra para retirar o material. Após o flagrante, ele foi preso e conduzido para a 29ª DP (Madureira), onde foi realizado o registro do furto.