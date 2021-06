Prefeito do Rio, Eduardo Paes, acompanhado do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. - Reprodução / Prefeitura do Rio

Prefeito do Rio, Eduardo Paes, acompanhado do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.Reprodução / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 09:55 | Atualizado 18/06/2021 09:57

Rio - A Prefeitura do Rio analisa a possibilidade de estender a vacinação em massa para as comunidades de Manguinhos e Maré, na Zona Norte do Rio. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, revelou durante a vacinação de Eduardo Paes que a ideia, semelhante ao experimento de imunização na Ilha de Paquetá, vem sendo estudada pela prefeitura juntamente com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A Ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara, começará a receber a vacinação em massa neste domingo. O estudo já começou a coletar o sangue de moradores com mais de 18 anos que se voluntariaram para participar do experimento, e deve continuar a coleta até este sábado. A pesquisa tem como objetivo testar os efeitos da imunização em larga escala.

Publicidade

Nesta quinta-feira, Eduardo Paes esteve presente na Quadra de Samba da Portela, em Madureira, na Zona Norte, para ser imunizado contra a Covid-19. No local, o prefeito recebeu a primeira dose da vacina AstraZeneca, aplicada por Soranz. O presidente da escola, Luis Carlos Magalhães, também marcou presença na vacinação.

Nesta sexta-feira, Paes se reúne com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para tratar de questões referentes a vacinação. O prefeito ainda anunciou a antecipação do calendário de vacinação. Todos os adultos deverão ser vacinados até o fim de agosto e os adolescentes em setembro.

Publicidade

O calendário do município segue com a vacinação de pessoas de 50 anos nesta sexta-feira. Já no sábado, o dia será de repescagem.