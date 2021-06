Eduardo Paes é vacinado contra a covid-19 - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Eduardo Paes é vacinado contra a covid-19Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por Alberto João

Publicado 17/06/2021 13:13 | Atualizado 17/06/2021 13:59

fotogaleria

"Fiz questão de tomar a vacina da Fiocruz. É segura, como todas as outras. O sentimento que tenho é o de todo brasileiro. É uma agulha de esperança. Passamos por um período difícil. Para mim é uma alegria e um sentimento enorme. A vacina deixa a sensação de que vamos poder voltar a viver. E no caso nosso do Rio de Janeiro poder voltar a ter carnaval", disse o prefeito do Rio ao receber a dose. Rio - O prefeito Eduardo Paes recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 no início da tarde desta quinta-feira, na quadra da Portela, escola do coração do político. Ele foi vacinado com a AstraZeneca pelo secretário municipal de Saúde Daniel Soranz e ainda pediu para segurar a mão da Tia Surica durante a imunização."Fiz questão de tomar a vacina da Fiocruz. É segura, como todas as outras. O sentimento que tenho é o de todo brasileiro. É uma agulha de esperança. Passamos por um período difícil. Para mim é uma alegria e um sentimento enorme. A vacina deixa a sensação de que vamos poder voltar a viver. E no caso nosso do Rio de Janeiro poder voltar a ter carnaval", disse o prefeito do Rio ao receber a dose.

Publicidade

"Fiz o desafio ao governador João Doria. Vamos mostrar que carioca, malandro, torcedor da Portela não perde para ninguém. Amanhã, vamos falar de calendário", acrescentou Paes.

Após se vacinar, o prefeito explicou como será o evento teste na Ilha de Paquetá, após toda a população da localidade receber os imunizantes. Paes descartou a presença de turistas no carnaval fora de época.



"Uma ilha com um público bem definido, todos estão cadastrados na clínica da família. Gostaríamos de levar essa experiência para as outras áreas da cidade, mas esse é um trabalho da Fiocruz, do secretário Daniel Soranz e do ministro Queiroga. O evento teste é uma possibilidade, um local com todos vacinados. Não será aberto a turistas, já deixo claro. Só moradores do local poderão participar", explicou.



De acordo com o calendário da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nesta quinta-feira, pessoas com 51 anos ou mais podem ser vacinadas nos mais de 270 pontos distribuídos pela cidade.

Publicidade

O secretário anunciou que a cidade do Rio atingiu 50% da população vacinada com a primeira dose. "É muito importante o prefeito vacinar com um imunizante produzido no Rio de Janeiro, a vacina da Fiocruz, nesse símbolo da cidade também, que é a Portela. O desejo que a gente quer é estar vacinando o mais rápido possível. Hoje também a gente bate a marca de 50% das pessoas com mais de 18 anos vacinadas. Essa semana a gente finaliza o grupo de 50 anos ou mais e 50% das pessoas vacinadas (com a primeira dose)".

Soranz ainda falou sobre o projeto "PaqueTá vacinada", da Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio da Fiocruz, que vacinará toda a população a partir de 18 anos contra a covid-19 no bairro. A coleta de sangue voluntária de moradores da Ilha de Paquetá começou nesta quinta-feira

Publicidade

"É uma preparação importante, a gente colhe as amostras de sangue para ver quem de fato foi exposto a covid-19 ou não. Também vai ser montado um bio banco com todas as amostras de sangue dessas pessoas de Paquetá que ficará armazenada na Fiocruz, que é a instituição de pesquisa, e a gente espera que em poucos meses tenhamos Paquetá como a primeira área livre da covid na cidade do Rio de Janeiro", disse Soranz.