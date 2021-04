Rio manterá calendário de vacinação nos feriados de Tirantes e São Jorge Divulgação

Rio - A vacinação contra a covid-19 vai acontecer normalmente esta semana no Rio. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que não haverá interrupção nem na quarta-feira, Tiradentes, e nem na sexta, Dia de São Jorge. Vale destacar que esses feriados foram antecipados durante o período de dez dias — do dia 26 de março ao dia 4 de abril — de medidas restritivas para conter o avanço da covid-19 por lei estadual. De acordo com o calendário da prefeitura, homens de 61 anos e profissionais de saúde com 48 anos ou mais serão vacinados nesta terça-feira.

A SMS inaugurou um ponto de imunização na quadra da Portela, em Madureira, na Zona Norte do Rio. A unidade ficará aberta de segunda a sexta, entre 8h e 17h.

Na quarta-feira, será a vez da repescagem para todos que têm 61 anos ou mais e profissionais de saúde com 47 anos ou mais. Na quinta, mulheres de 60 anos receberão a primeira dose e na sexta será a vez dos homens com 60.

A partir da próxima semana, a Prefeitura do Rio começa a vacinar pessoas com 59 anos. No entanto, além do critério etário, apenas pessoas com diabetes, doenças pulmonares graves e problemas cardíacos receberão as doses.



Para serem imunizados, cariocas com comorbidades deverão levar o atestado médico indicando a necessidade, as três últimas receitas dos remédios controlados ou um laudo de exame que comprove a doença crônica. Além disso, deverão levar um documento de identificação com foto. Os atestados deverão ter um código QR ou devem ser originais, com a assinatura do médico.

Os grupos de comorbidades listados pelo PNI são: Diabetes mellitus, Pneumopatias crônicas graves, doenças cardiovasculares, doenças renais crônicas, além de cirrose hepática, anemia falciforme, Síndrome de Down e pessoas imunossuprimidas. Para ver quais são as comorbidades incluídas no PNI, basta clicar aqui

Caso se encaixe em um ou mais dos critérios acima, a pessoa deverá procurar os postos de saúde obedecendo as seguintes datas:



Segunda-feira (26) - Mulheres com 59 anos;

Terça-feira (27) - Homens com 59 anos;

Quarta-feira (28) - Mulheres com 58 anos;

Quinta-feira (29) - Homens com 58 anos;

Sexta-feira (30) - Mulheres com 57 anos;

Sábado (1º) - Homens com 57 anos.