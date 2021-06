Material apreendido na ação - Divulgação

Material apreendido na açãoDivulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 10:52 | Atualizado 18/06/2021 16:36

Rio - Seis pessoas foram presas durante uma operação contra o tráfico de drogas, realizada nesta sexta-feira, no município de Três Rios, no interior do estado. A ação contou com agentes da 108ª DP (Três Rios), policiais de unidades do 7º Departamento de Polícia de Área (DPA) - Região Serrana e com a Polícia Militar. O objetivo era cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão no bairro Habitat, contra traficantes de uma das maiores facções do Rio de Janeiro. Arma e drogas também foram apreendidas.

De acordo com as investigações, os moradores e pessoas contrárias ao tráfico na localidade sofriam violência física e psicológica, com ostentação de armas para intimidar e coagir. Segundo os policiais, os integrantes da organização se juntavam a outras lideranças criminosas de comunidades de Três Rios e promoviam encontros, churrascos e apontavam representantes políticos para os moradores do bairro.

Publicidade

Os agentes apuraram ainda dois homicídios na região durante o ano de 2020 por conta de confrontos entre grupos rivais. No início deste ano, houve um assassinato envolvendo traficantes.

"A violência do bairro acaba se confundindo com um outro quadro similar, que é visto em diferentes bairros da cidade. O tráfico, visando a manutenção de seus pontos e um suposto status de poder bélico e econômico, forçaria moradores a conviver com um constante medo de um iminente confronto" disse o titular da 108ª DP, delegado Claudio Batista Teixeira.