Por O Dia

Publicado 18/06/2021 16:26 | Atualizado 18/06/2021 16:31

Rio - O Instituto Nacional de Câncer (Inca) esclarece que não existe, no momento, campanha oficial de arrecadação de toucas e gorros para pacientes em tratamento no instituto. O Inca pede que a população fique em alerta para mensagens falsas que circulam na Internet em nome do Instituto. A Área de Ações Voluntárias do Instituto Nacional de Câncer (INCAvoluntário) informa que todas as campanhas ou ações voluntárias que dependa do apoio da população, são divulgadas pelos canais de comunicação oficiais do INCAvoluntário – site e redes sociais.

A supervisora do INCAvoluntário, Angélica Nasser, explica que nenhum outro órgão ou pessoa está autorizado a promover campanhas para arrecadação de materiais ou recursos financeiros ou ainda divulgá-las em nome do instituto. "Antes de compartilhar qualquer informação procure sempre verificar as mensagens. Para confirmar qualquer informação sobre campanhas do Inca, você pode checar em nosso site ou nos ligar", alerta Angélica.

O INCAvoluntário informa que as necessidades de doações no momento são: fraldas e absorventes geriátricos (tamanhos M, G e XG). Esses produtos, em média 1400 pacotes mensais, são doados para os pacientes adultos, em tratamento no Inca, usarem em casa. Para aqueles que preferirem, também é possível contribuir com a entrega desses itens através de doação financeira. Informações no site do INCAvoluntário: https://incavoluntario.org.br/doacao-financeira/