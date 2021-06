Taís Araujo - Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 09:34

Rio - Taís Araujo surpreendeu seus seguidores, principalmente os mais novinhos, ao mostrar uma campanha publicitária protagonizada por ela mesma no começo dos anos 1990. Na ocasião, Taís estava anunciando a boneca Taís Araujo que, segundo o texto, era igual a atriz.

"Ela tem o meu rosto, o meu jeito, as roupas iguais as minhas. Assim você vai poder estar sempre comigo", dizia Taís, no comercial. A boneca, no entanto, não era tão parecida com a atriz: tinha pele branca e cabelos lisos. Por isso, atriz resgatou a campanha e brincou sobre esse "delírio".

"Diretamente do túnel do tempo, com vocês: a minha boneca! Não gente! Não foi delírio coletivo, foram os anos 90 acontecendo! #tbt Por isso eu desafio vocês a encontrar semelhança entre mim e essa boneca, valendo", escreveu, pedindo a opinião dos seguidores.

Confira o vídeo:

