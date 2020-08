Boneca que inspirou filme 'Annabelle' teria fugido de museu oculto

Rio - O Twitter foi à loucura, na madrugada desta sexta-feira, com a notícia de que a boneca que inspirou o filme " Annabelle " fugiu do Museu Oculto dos Warren, na cidade de Monroe, nos Estados Unidos, onde ficava exposta dentro de uma caixa de vidro

Galeria de Fotos Annabelle Reprodução A Annabelle e Lorraine Warren com a Annabelle orignal Reprodução Cena do filme 'Annabelle 3' Reprodução A boneca Annabelle original fica trancada dentro de uma caixa de vidro dentro do Museu Oculto dos Warren Reprodução / Museu dos Warren Boneca 'Annabelle' nos filmes Reprodução

O assunto foi citado mais de 100 mil vezes no Twitter e chegou a parar nos tópicos mais comentados da rede social. No entanto, tudo não passa de "fake news". "Se você está com medo e ansiosa por conta da fuga da boneca Annabelle, por favor, entenda que isso é uma fake news. Uma pessoa fez uma notícia mentirosa sobre isso e todo mundo começou a falar sobre o assunto. Por favor, não se preocupe", alertou um internauta.

Os filmes da trilogia "Annabelle" já faturaram mais de R$ 3,5 bilhões em todo o mundo. Os filmes são inspirados em uma boneca de verdade, que está lacrada em uma caixa de vidro no Museu Oculto dos Warren, nos Estados Unidos.

Ed e Lorraine Warren são um casal de investigadores reconhecidos por seu trabalho em grandes casos de assombração. Segundo os investigadores, em 1968, uma estudante ganhou a boneca, que se chamava Raggedy Ann. Ela teria tido comportamentos estranhos e um médium psiquíco disse a estudante que sua boneca era habitada por um espírito de uma criança chamada Annabelle.