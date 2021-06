Moradores da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, relatam novo tiroteio na região - Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 16:23 | Atualizado 18/06/2021 17:13

Rio - Intensos tiroteios voltaram a assustar moradores da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio, por volta das 15h40 desta sexta-feira (18). Nas redes sociais, grupos da comunidade alertam os moradores para se manterem dentro de casa. "Clima tá tenso aqui na 29 Granadas e muitos tiros sendo ouvido então tome muito cuidado para que não sejamos mas uma vítima", escreveu um morador em uma página.



Em coletiva sobre a Operação Coalizão pelo Bem, realizada na nesta desta sexta-feira (18), na Cidade da Polícia, o delegado Rodrigo Oliveira, subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil do Rio de Janeiro, disse que a morte do adolescente não tem relação com a operação. "No local onde ele foi baleado, não havia polícia presente e não houve embate com traficantes na localidade".

De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, Thiago foi o 20° adolescente baleado na Região Metropolitana do Rio em 2021 - 7 morreram.

Procurada, a Polícia Militar informou que uma equipe da UPP Parque Proletário foi alvo de disparos de arma de fogo na Estrada José Rucas, vindos do interior da comunidade, na Penha. Houve confronto, e em seguida a situação foi controlada. Não há relatos de feridos ou mortos até o momento.