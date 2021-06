Hospital Estadual Getúlio Vargas - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Hospital Estadual Getúlio VargasDaniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 10:12 | Atualizado 17/06/2021 14:18

Rio - Uma mulher foi baleada no ombro após uma tentativa de assalto na noite desta quarta-feira (16), no bairro Vila da Penha, na Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas, o crime ocorreu na Avenida Oliveira Belo, perto de um salão de beleza, e a vítima não se feriu com gravidade. Ela foi socorrida e levada para um hospital da região.

Em nota, a assessoria da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que "na noite desta quarta-feira, equipes do 41º BPM (Irajá) foram acionadas para checar uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo na Rua Oliveira Belo, na Vila da Penha. Chegando ao local, os policiais encontraram uma mulher ferida no ombro. Informações preliminares dão conta de que houve uma tentativa de roubo e alguém armado reagiu, gerando confronto. Os envolvidos fugiram. A vítima foi socorrida ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha".