20/01/2021

Rio - O Governo do Estado afirmou que as regiões dos Lagos, Serrana, Norte e Noroeste Fluminense receberam um total de 81.400 doses da vacina contra a Covid-19, a CoronaVac. Nesta quarta-feira, diversas cidades do interior do Rio começaram imunizar a população.

Nessa primeira etapa, as cidades receberam a metade do valor total, quantidade suficiente para aplicar a primeira dose em 38.916 pessoas.

Confira as cidades que começaram a vacinação nesta quarta:

Os idosos moradores de instituições de longa permanência de Nova Friburgo começaram a receber a vacina contra a Covid-19. Na manhã desta quarta-feira, uma equipe da Secretaria de Saúde chegou na Casa dos Pobres São Vicente de Paulo, no Centro, onde 136 internos e 124 funcionários serão imunizados ao longo do dia.

A primeira imunizada foi Janete de Jesus Paes Leme, 82 anos e há 55 vive no abrigo. Ela agradeceu a Deus e disse que "foi uma benção receber a vacina neste momento".

A técnica de enfermagem Melina Andrade da Silva foi a primeira a receber a vacina em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura da cidade, ela atua diretamente na ala de tratamento da doença, no Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC).

Em Italva, Andrea Darla, enfermeira com 23 anos de serviços prestados à saúde, foi a primeira a ser vacinada contra a Covid-19. A vacinação aconteceu durante uma transmissão ao vivo que aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores.

Em Miracema, no Noroeste Fluminense, Maria de Oliveira, de 100 anos, recebeu a primeira dose do imunizante. Ela que se emocionou e demonstrou gratidão, após receber a primeira aplicação da CoronaVac, reside no Asilo São Vicente de Paulo; mais três profissionais da saúde também foram vacinados.

Também no Noroeste Fluminense, Maria de Lourdes Cândido, de 110 anos, foi a primeira moradora de Bom Jesus do Itabapoana a receber a vacina.

Os primeiros imunizados em Silva Jardim, foram os profissionais Rui Barbosa Souza, médico oftalmologista, e Lauro de Oliveira Alves, enfermeiro do SAMU. Ambos fazem parte da equipe da rede municipal de Saúde, que será vacinada prioritariamente com as 240 doses da CoronaVac.