O caso aconteceu em Ituverava, no interior de São Paulo Reprodução

Publicado 04/01/2021 17:31

São Paulo - No interior de São Paulo, duas crianças, de 10 e 6 anos, foram encontradas amarradas em um abrigo municipal de Ituverava após se envolverem em uma briga. As informações são da Record TV.



As crianças foram encontradas sentadas no chão, com as mãos amarradas nas costas e os pés atados. Segundo a mãe das crianças, houve uma discussão e um deles partiu para cima de uma menina. Depois, o irmão mais velho se juntou à briga. "Meu filho mais velho estava tentando ajudar. Aí veio a ordem de fazer aquilo e eu sei quem foi", contou.

De acordo com a emissora, a mãe perdeu a guarda dos dois filhos porque o menino de 10 anos ficou violento depois de ser abusado sexualmente por um homem conhecido da família. "Peço justiça. Só quero meus filhos de volta", disse a mulher.

Após o acontecimento, as duas crianças torturadas foram levadas para outra instituição, localizada em São Joaquim da Barra. Ainda de acordo com a Record, o Conselho Tutelar de Ituverava registrou um Boletim de Ocorrência e a Polícia Civil vai investigar o caso.