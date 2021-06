Cursos online gratuitos oferecidos pela Secretaria de Ciência e Tecnologia - DIVULGAÇÃO SMCT

Cursos online gratuitos oferecidos pela Secretaria de Ciência e TecnologiaDIVULGAÇÃO SMCT

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 16:07

Rio - A partir de segunda-feira (21), a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia abre vagas para cursos online gratuitos de tecnologia, recomendados aos jovens que buscam inserção no mercado de trabalho. O A oferta de vagas é em parceria com a Cisco Networking Academy, e os cursos ministrados serão de Introdução ao Mundo Digital (Get Connected) e Introdução ao Empreendedorismo.

A partir de segunda-feira, e até o dia 27 de junho, interessados poderão se inscrever no site netcad.com para os cursos de Introdução ao Mundo Digital , com carga horária prevista de 30 horas, e Introdução ao Empreendedorismo , com carga de 15 horas. Ao final do curso, os alunos receberão seu certificado de conclusão.

O curso Introdução ao Mundo Digital oferece um primeiro passo aos alunos que desejam se inserir no mundo de tecnologia, voltado ao mercado de trabalho. Já o focado no empreendedorismo é recomendado aos que desejam abrir ou aprimorar o próprio negócio.

"A SMCT tem adotado ações permanentes através de parcerias para que as pessoas se adaptem às novas ferramentas tecnológicas que estimulem a criatividade e o processo de aprendizagem", comentou o secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Willian Coelho.