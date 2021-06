Pesquisa contou com a participação de 48.621 servidores, o equivalente a 92% do total de profissionais - Reprodução.

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 14:56

Rio - Um levantamento da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), finalizado no último dia 14, apontou que 84% (40.954) dos profissionais de educação, entre professores, funcionários administrativos e de apoio, lotados nas unidades escolares e Diretorias Regionais receberam, pelo menos, a primeira dose de uma das vacinas contra a covid-19. A pesquisa contou com a participação de 48.621 servidores, o equivalente a 92% do total dos profissionais.



Já entre os 13.543 funcionários terceirizados, dos setores de limpeza, merenda e portaria, 62,12%, ou seja 8.414, foram vacinados contra o novo coronavírus. Há uma semana no cargo, o estudo foi solicitado pelo novo secretário de educação, Alexandre Valle. "Quando cheguei à Secretaria, percebi a urgência de mapear quantos profissionais estavam imunizados para planejar o retorno presencial seguro das aulas, traçar metas e estabelecer políticas de ensino", explicou o titular da pasta.



Equipes da Seeduc vão continuar acompanhando o calendário de vacinação junto às autoridades de saúde municipais. Para autorização das aulas híbridas, a Secretaria leva em consideração o mapa de risco divulgado, sempre às sextas-feiras, pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), que indica as bandeiras de cada município, bem como os decretos restritivos municipais. No caso das bandeiras vermelha e roxa, as atividades acontecem apenas de forma remota.