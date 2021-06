Veículo foi encontrado no fim da tarde deste domingo - Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 14:45

Rio - Policiais da Operação Botafogo Presente prenderam, na manhã desta sexta-feira, na Avenida Rui Barbosa, um homem acusado pelo assassinato do sargento PM José Luiz Wanderley. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado dentro de seu carro, que havia sido incendiado, em dezembro de 2019, em Maricá.

A equipe do Botafogo Presente estava fazendo patrulhamento no bairro quando o suspeito demonstrou nervosismo ao ver os agentes. Na abordagem, o acusado disse que mora em Cabo Frio e que estava esperando a filha e a esposa saírem do Instituto Fernandes Figueira. Ao consultarem o Núcleo de Inteligência (Nuint), os policiais verificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra o acusado pelo crime de homicídio.

Na 10ª DP (Botafogo), para onde o homem foi conduzido, os agentes verificaram que o crime em questão era o assassinato do PM José Luiz Wanderley. Segundo os agentes, contra o acusado há 12 anotações criminais.