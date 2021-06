66ª DP (Piabetá) - Divulgação/PCERJ

Publicado 18/06/2021 14:40

Rio - Policiais da 66ª DP (Piabetá) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (17), um homem suspeito de falsa comunicação do crime. Ele foi preso após registrar um boletim de ocorrência na delegacia sobre um falso roubo de cartão de crédito em Magé, na Baixada Fluminense. A identidade do homem não foi revelada.

Segundo os policiais, no último domingo (13), ele foi à unidade para informar que sua carteira havia sido roubada, junto com seus cartões de crédito. De acordo com o preso, os criminosos fizeram compras em seu nome em estabelecimentos comerciais de Magé.

Os agentes fizeram um levantamento dos endereços que teriam sido usados pelos supostos ladrões e recolheram imagens de câmeras para identificar o bandido que estaria com os cartões do preso. No entanto, as filmagens demonstraram que o próprio homem fez as compras nos locais identificados.



O suspeito foi chamado a prestar novas declarações. Em depoimento, ele confessou que inventou uma ocorrência de roubo, pois pretendia reaver o valor gasto com o cartão, fazendo o estorno das compras feitas naquela noite. O criminoso foi encaminhado ao sistema prisional.