Relatório aponta tendência de crescimento nos casos e óbitos por covid-19 na Maré e em ManguinhosInternet

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 12:50

Rio - O Boletim Conexão Saúde - De Olho no Corona, feito pela Redes da Maré, divulgado nesta sexta-feira (18), apontou que o Complexo da Maré e Manguinhos, na Zona Norte do Rio, apresentaram aumento nos casos e óbitos por covid-19. Segundo os dados divulgados, é possível observar uma tendência de crescimento, já que as duas primeiras semanas do mês de junho superam em número de casos todo o mês de maio. As duas comunidades são estudadas para participarem do estudo de vacinação em massa da prefeitura do Rio

Até o último dia 14, o Complexo da Maré, somou 5.390 casos e 283 óbitos, mostrando um aumento de 94% dos casos - de 204 para 396 - em relação aos 14 dias anteriores e 2 novos óbitos frente a nenhum reportado nos 14 dias anteriores. Já em Manguinhos os dados oficiais demonstram um aumento de 110% dos casos - de 50 para 105-, em relação aos 14 dias anteriores e não ocorreram óbitos nas últimas duas semanas.

"Ao mesmo tempo que faz-se necessário manter a vigilância em relação aos reportes de novos óbitos na região, uma vez que os números sugerem que, não diferente de todo o país, se continuarmos com as mesmas ações atuais não restritivas, a Maré e Manguinhos seguem caminhando para uma terceira onda, como demonstra o gráfico de casos por mês na Maré, representado abaixo", apontou o relatório.

O projeto também conta com centros de testagem para "contribuir para a vigilância em saúde no território da Maré e Manguinhos". Segundo eles, desde agosto de 2020 foram coletadas 25.045 amostras para teste de moradores da Maré (PCR + Sorológico), sendo 3.897 testes com resultado positivo, representando 16%. A taxa de positividade dos testes PCR nas últimas duas semanas foi de 14%. Já em Manguinhos o centro

de testagem, inaugurado em dezembro, contou até 13/06 com 4.031 amostras de testes coletados (PCR + Sorológico), sendo 660 com resultado positivo - 16% do total, como mostra a tabela a seguir. A taxa de positividade dos testes PCR nas últimas duas semanas foi de 19%.

Carlos Machado de Freitas, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública e coordenador do Observatório da Covid , ligado à Fiocruz, também fez alertas ao boletim sobre a gravidade do cenário da pandemia no Brasil nos próximos meses.

"Temos nitidamente uma aceleração do número de óbitos que tem a ver também com a saturação e o colapso do sistema de saúde. Vamos lembrar que poucos casos evoluem para situações críticas ou graves, mas mesmo sendo poucos, em uma grande quantidade de número de casos, o número absoluto é muito alto", informou o pesquisador.

Machado também falou sobre a vacinação. "A vacinação é fundamental, é da maior importância, mas ainda estamos com pouca gente vacinada no Brasil. Ela tem contribuído para reduzir as internações e óbitos de pessoas com mais idade. Mas como a pandemia não acabou, o que a gente tem assistido é internação e óbito de pessoas mais jovens, com 50 anos ou menos".

Vacinação em massa

A Prefeitura do Rio analisa a possibilidade de estender a vacinação em massa para as comunidades de Manguinhos e Maré, na Zona Norte do Rio. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, revelou durante a vacinação de Eduardo Paes que a ideia, semelhante ao experimento de imunização na Ilha de Paquetá, vem sendo estudada pela prefeitura juntamente com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A Ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara, começará a receber a vacinação em massa neste domingo. O estudo já começou a coletar o sangue de moradores com mais de 18 anos que se voluntariaram para participar do experimento, e deve continuar a coleta até este sábado. A pesquisa tem como objetivo testar os efeitos da imunização em larga escala.



Nesta sexta-feira, Paes se reúne com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para tratar de questões referentes a vacinação. O prefeito ainda anunciou a antecipação do calendário de vacinação. Todos os adultos deverão ser vacinados até o fim de agosto e os adolescentes em setembro.

O calendário do município segue com a vacinação de pessoas de 50 anos nesta sexta-feira. Já no sábado, o dia será de repescagem.