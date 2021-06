Material apreendido na ação desta sexta-feira - Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 14:49

Rio - Policiais militares e agentes da 100ª DP (Porto Real) prenderam em flagrante dois homens que atuam no tráfico de drogas em Porto Real, região Sul Fluminense do Rio. A ação foi realizada nesta sexta-feira. Um dos presos, de acordo com as investigações, é o chefe da organização criminosa. Com eles foram apreendidos mais de mil pedras de crack, dinheiro, balança de precisão e celulares.



Os criminosos foram localizados após informações recebidas da Polícia Militar e dados da inteligência da civil. Os agentes realizaram um cerco na casa onde eles estavam e os dois pegos em flagrante enquanto embalavam pedras de crack para venda. De acordo com os policiais, o chefe da quadrilha tem passagens pela polícia por por tráfico, homicídio e por idealizar um motim na unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) de Volta Redonda.



Os criminosos foram encaminhados para o sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

