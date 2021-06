CBMERJ - Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 15:29 | Atualizado 18/06/2021 15:34

Rio - O município de Japeri, na Baixada Fluminense, vai ganhar em breve um quarto do Corpo de Bombeiros. A corporação anunciou, nesta sexta-feira (18), que a nova unidade será instalada em uma área de dois mil metros quadrados cedida pela prefeitura. As obras também serão de responsabilidade do município.

O investimento do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio será de aproximadamente R$ 12 milhões em viaturas, contingente militar e equipamentos. "O quartel beneficiará não apenas a população da cidade, mas as indústrias e o comércio local", afirmou o coronel Leandro Monteiro, secretário de Estado e Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ. Monteiro visitou o terreno na quinta-feira com a prefeita de Japeri.



O comandante do Corpo de Bombeiros Militar visitou a área na quinta-feira (17) com a prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros.