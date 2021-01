Detran-RJ Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 13:52 | Atualizado 24/01/2021 13:52

Rio - Para ampliar o atendimento em todo o Estado do Rio, o Detran irá reabrir, a partir desta segunda-feira, mais 42 postos de Serviços Auxiliares de Trânsito (SATs). Nestas unidades será possível realizar serviços administrativos relativos a todos os setores do departamento, como abertura de processos, comunicação de venda, recursos de multa, emissão da ATPVe (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo) e transferência de propriedade especial de veículos de concessionárias que estejam vedados à circulação.



No primeiro dia de funcionamento, as unidades farão apenas atendimento para procedimentos que não necessitam de agendamento (informações, abertura de processos, comunicação de venda e recurso de multas) e, no decorrer da semana, o serviço de emissão da ATPVe passa a ser oferecido gradativamente, sempre com marcação prévia. A capacidade inicial será de cerca de 840 atendimentos diários.



“Estamos trabalhando para que mais unidades sejam reabertas, sempre com total segurança para funcionários e usuários. Serão 42 municípios beneficiados nesse primeiro momento, mas pretendemos ampliar em breve nossa oferta de vagas e serviços”, frisou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



Os SATs funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e, para evitar aglomeração, pedimos que não levem acompanhantes às unidades. O agendamento para o serviço de emissão do ATPVe pode ser feito pelo site www.detran.rj.gov.br ou teleatendimento (21) 3460-4040/4041/4042.



Veja a lista dos 42 municípios que terão os SATs reabertos na próxima semana:



Aperibé

Arraial do Cabo

Belford Roxo

Bom Jesus do Itabapoana

Cachoeiras de Macacu

Cambuci

Cantagalo

Carapebus

Cardoso Moreira

Carmo

Cordeiro

Duas Barras

São Francisco do Itabapoana

Guapimirim

Itaocara

Laje do Muriaé

Levy Gasparian

Macuco

Magé

Mangaratiba

Miguel Pereira

Natividade

Paracambi

Paraíba do Sul

Paraty

Pinheiral

Piraí

Queimados

Quissamã

Rio das Flores

Rio das Ostras

São Fidélis

São João da Barra

São José de Ubá

São José do Vale do Rio Preto

São Pedro D´aldeia

Saquarema

Silva Jardim

Tanguá

Trajano de Moraes

Varre-Sai

Vassouras