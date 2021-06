Equipe de garis da Comlurb retirou corpo de baleia morta da Praia de Copacabana - Divulgação/Comlurb

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 11:07

Rio - A Comlurb removeu, na noite de quinta-feira (17), o corpo de uma baleia morta que estava na beira d'água da Praia de Copacabana, altura do Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio. O corpo do animal foi removido com apoio de um trator por uma equipe de garis.

De acordo com informações da Comlurb, antes da retirada do corpo, biólogos do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores (MAQUA), da Faculdade de Oceanografia da UERJ, estiveram no local para colher material para pesquisa.

Em seguida, o corpo do animal foi encaminhado ao Centro de Tratamento de Resíduos (CTR-Rio), em Seropédica, na Região Metropolitana.