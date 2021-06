A equipe também localizou mudas da planta que eram modificadas geneticamente, aumentando a concentração do princípio ativo da maconha. - Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 11:59

Rio - Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta quinta-feira, em Itaipava, no município de Petrópolis, na Região Serrana do Rio. O traficante mantinha em sua casa uma estufa industrial que era usada no cultivo de maconha. No local, os agentes da 106ª DP (Itaipava) encontraram diversos pés de maconha, sementes e folhas da erva. A equipe também localizou mudas da planta que eram modificadas geneticamente, aumentando a concentração do princípio ativo da maconha (THC).

Os policiais iniciaram as investigações na semana passada. Após um levantamento de informações, mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça. Com os dados obtidos por meio do setor de inteligência, foi possível descobrir a exata localização da droga. O criminoso foi encaminhado para a 106ª DP (Itaipava) onde o caso foi registrado.