Por O Dia

Publicado 27/04/2021 08:47

Rio - O Corpo de Bombeiros do Rio encontrou, na manhã desta terça-feira, próximo ao Grupamento Marítimo da Barra, o corpo do tenente Ítalo José Pereira dos Santos, de 30 anos. Ele realizava a prova de arrebentação do curso de especialização de guarda-vidas, nesta sexta-feira (23), quando se afogou, na praia da Barra da Tijuca . Ainda não há informações sobre o sepultamento.