Por Carolina Freitas

Publicado 23/04/2021 14:42 | Atualizado 23/04/2021 19:08

Rio - Um aluno do Corpo de Bombeiros, identificado como Ítalo dos Santos, de 30 anos, sumiu na manhã desta sexta-feira no mar da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, próximo ao posto 2, durante um treinamento de especialização de salvamento marítimo. De acordo com a corporação, o incidente aconteceu por volta de 11h40.



Desde o sumiço do aluno, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio (CBMERJ) acionou guarda vidas, mergulhadores e todos os recursos como: embarcações, drones, motos aquáticas e aeronaves. Até às 19h10 as equipes continuavam no local.