Diogo e Diego foram arrastados pela correnteza na madrugada desta terça-feira na Praia do Arpoador Reprodução / Redes Sociais

Por Aline Cavalcante

Publicado 06/01/2021 15:57 | Atualizado 06/01/2021 18:29

Rio - Vestidos com camisa do Flamengo, time do coração de Diego e Diogo Lima, 21 anos, familiares e amigos se despediram e prestaram homenagens aos irmãos gêmeos que morreram afogados na praia do Arpoador na terça-feira (5). O velório está acontecendo na tarde desta quarta-feira (6), no cemitério do Corte 8 em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A família pediu que a imprensa não acompanhasse o funeral.

Segundo amigos que estiveram no cemitério, os irmãos eram muitos unidos, estavam sempre juntos. Ambos trabalhavam numa loja de material de construção. No mês passado, compraram um carro juntos. Tamanha união durou até o fim. Diego morreu tentando salvar o irmão.

Os gêmeos estavam com duas amigas nas areias da praia do Arpoador quando decidiram mergulhar. Diogo foi o primeiro a entrar na água e se afogou. Ao ver a cena, o irmão Diego tentou salvá-lo e ambos foram arrastados por uma correnteza.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, resgatou os gêmeos da água e tentou reanimá-los, mas as vítimas não resistiram. O Clube de Regatas do Flamengo vai homenagear Diego e Diogo no Fla-Flu desta quarta-feira. Os dois eram flamenguistas fanáticos.