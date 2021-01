Diogo e Diego foram arrastados pela correnteza na madrugada desta terça-feira na Praia do Arpoador Reprodução / Redes Sociais

fotogaleria Rio - Os irmãos gêmeos Diego e Diogo Lima, de 21 anos, morreram afogados na madrugada desta terça-feira na praia do Arpoador, na Zona Sul da cidade. De acordo com as primeiras informações, equipes do quartel de Copacabana foram acionadas para irem até o local por volta das 22h20. Os jovens foram socorridos ao Hospital Municipal Miguel Couto com parada respiratória e não resistiram.

Testemunhas relataram que o primeiro a entrar no mar, que estava agitado, foi Diogo, que logo em seguida começou a se afogar. Diego, tentando salvar o irmão, foi na direção de Diogo e ambos foram levados pela correnteza.

Nas redes sociais, amigos das vítimas, que eram flamenguistas, pediram para que o time Rubro-Negro fizessem uma homenagem aos dois no próximo jogo, que acontece nesta quarta-feira, no Maracanã.

Oi, @Flamengo! Meus dois amigos morreram na madrugada do dia 5 de janeiro, eles eram fanáticos pelo clube. Poderiam fazer uma homenagem nesse próximo jogo fazendo um minuto de silêncio? Por favor! Eles merecem muito isso. Marquem os jogadores gente! Eles merece!! pic.twitter.com/jviEcoYuIl — guilherme (@playmedeiros_) January 5, 2021

Ainda não há informações sobre a data e o local de enterro de Diogo e Diego.

Nas redes sociais, os irmãos aparecem em diversas fotos, sempre sorridentes. Em grande parte delas, estão abraçados e vestindo o uniforme do Flamengo, o clube do coração.



Em mensagens de amigos, eles são descritos como jovens alegres, educados e trabalhadores. Os irmãos, que moravam em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, compartilhavam amor pelo futebol, e atuavam como goleiros nas peladas do bairro.

Os dois estavam na faculdade, e cursavam Direito e Pedagogia.

"Quem teve o prazer de conhecer vcs, hoje, com toda certeza, chora. Jóias raras vcs foram na terra, hoje são estrelas lindas nesse céu, descansem em paz meninos de ouro", comentou um amigo nas redes sociais.

"Vocês construiram um imenso carinho por vocês aqui na terra... vocês eram simplesmente vocês, da alma pura e do coração bom", escreveu outro internauta, amigos dos irmãos.