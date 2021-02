Empresário e triatleta Antonio Ferraz morre afogado afogado em Angra dos Reis Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 12:01

Rio - O empresário e triatleta Antônio Marcondes Ferraz Venancio, 26 anos, morreu afogado no mar de Ilha Grande, Costa Verde do Rio, na madrugada de segunda-feira (1). Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encontrado após buscas no mar, perto da Enseada das Estrelas.

fotogaleria

Publicidade

As investigações apontam que o jovem morreu afogado enquanto praticava um mergulho. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis.

Testemunhas estão sendo ouvidas e as investigações estão em andamento.

Publicidade

Antônio é filho de Antônio Venâncio da Silva Júnior e da empresária carioca Maria Pia Marcondes Ferraz. O triatleta era neto de Antônio Venâncio da Silva, fundador do shopping Venâncio, um dos mais famosos centros comerciais de Brasília, e do shopping ID.

Na última postagem publicada pelo empresário, diversos amigos estão deixando mensagens e lamentando a morte de Antônio. "Meu irmão mais novo, que Deus o receba em seus braços e conforte os corações dos seus familiares! Te amo pra sempre!", escreveu um.

Publicidade

"Meu irmão... você fará muita falta. Te amaremos para sempre", lamentou outro.