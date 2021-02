Luke Bradnam, repórter australiano, ajudou no resgate do corpo Reprodução

Por iG

Publicado 10/02/2021 18:56 | Atualizado 10/02/2021 19:18

Camberra - Um repórter que cobre a previsão do tempo passou por momentos dramáticos na última sexta-feira (5) após uma entrada ao vivo na TV em que trabalha na Austrália. Luke Bradnam, logo após dar informações sobre as perigosas condições da praia, foi avisado por um popular que um banhista estava se afogando.

Contudo, o resgate foi em vão, já que o homem foi encontrado sem vida, boiando sobre a água:

“Eu imediatamente tirei a roupa e corri para ajudar a pessoa em apuros. Quando chegamos perto, tornou-se bastante evidente que havia um corpo flutuando na água”, conta Luke.

Confira o relato do repórter, ainda sem a roupa de trabalho, sobre o resgate:

A body has been pulled from rough waters at Narrowneck on the Gold Coast. It unfolded just moments after Nine's weatherman Luke Bradman was live on air. #9News pic.twitter.com/gS11xOs9fM

— 9News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) February 5, 2021

O corpo do homem foi identificado como sendo de um britânico que havia se mudado para a Austrália, e estava desaparecido desde o dia anterior, e a polícia, antes de encontrá-lo, já havia declarado que não havia expectativas dele ser resgatado com vida.

“No calor do momento pensei que era filho de alguém e que apenas tínhamos que fazer isso”, desabafa o repórter.