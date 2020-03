Mulher é esfaqueada em São Gonçalo

Rio - Uma mulher, identificada como Ingrid Pinto, de 33 anos, foi esfaqueada na manhã desta terça-feira no bairro Vila Lage, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ainda não há informações sobre o autor e nem do que teria motivado o crime.

Procurado pelo DIA, o Corpo de Bombeiros disse que o quartel da própria região foi acionado às 10h11, socorrendo e encaminhando Ingrid para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o estado da paciente é considerado estável.

A Polícia Militar informou apenas que equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram até a unidade de saúde e constataram o fato. A Polícia Civil procura por câmeras da região que possam levar à identificação e prisão do suspeito do crime.