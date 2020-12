Prefeito Eleito Eduardo Paes Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 15:18 | Atualizado 12/12/2020 15:49

Rio - O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM), tem agenda marcada com o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) na próxima terça-feira (15), em Brasília, para discutir "temas de interesse da cidade". Paes anunciou a reunião durante uma live em suas redes sociais neste sábado. A discussão sobre a vacinação contra a Covid-19 deve ser um dos assuntos do encontro.

"Quero repetir: estamos muito focados nesta questão da pandemia. Eu vou estar na terça-feira com o presidente Bolsonaro, marcamos uma audiência, vou visitá-lo. Obviamente, vou começar a conversar sobre temas de interesse da cidade. Mas acho que é muito importante que a gente tenha estabelecida essa relação. Tenho conversado muito com o governador Cláudio Castro. Vamos trabalhar em parceria com os demais líderes de governo, vamos nos esforçar para unir esforços e melhorar a vida das pessoas", comentou Paes, que aproveitou para, mais uma vez, alfinetar o atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos).

Publicidade

"Não esperem de mim um Crivella, reclamando da vida o dia inteiro. A população nos escolheu porque o governo vai muito mal. O nosso papel é tocar para a frente".

Paes afirmou também que espera que o governo federal lidere o planejamento de vacinação da população. "Claro que a gente quer, e espera, que a a gente tenha um plano nacional de imunização. Isso é muito importante. É importante que o governo federal comande ese processo. Estou super atento, dialogando", garantiu.

Publicidade

Paes faz reunião com secretariado

Na live, o futuro prefeito do Rio anunciou que fará uma primeira reunião com todo o secretariado neste domingo (13). São 20 novos secretários, no total. "Começar a dar os comandos iniciais. Estamos fazendo todo o esforço do mundo para começar com a máquina girando. Claro que temos uma circunstância complexa, por conta da pandemia. Mas temos experiência".

Publicidade