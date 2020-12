Rio de Janeiro

Paes se reúne com Bolsonaro na próxima terça e diz 'estar focado na questão da pandemia'

Prefeito eleito do Rio disse em live que quer 'tratar de temas de interesse da cidade', e que conta com a liderança do governo federal no plano nacional de vacinação

Publicado 12/12/2020 15:18 | Atualizado há 1 hora