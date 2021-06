Roger Machado perdeu a primeira pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro - Lucas Mercon

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 09:48

Mais do que a perda da invencibilidade de 14 jogos no Campeonato Brasileiro - o que impediu de igualar o recorde tricolor de 15 nos pontos corridos (em 2010) -, o Fluminense tem mais a lamentar mais uma fraca atuação, numa sequência que começa a preocupar. A queda de rendimento da equipe no meio da maratona de jogos acontece justamente quando há maior rotatividade na equipe titular. Algo já previsto pelo técnico Roger Machado, que minimizou o mau momento.

"A sequência de jogos vai pesar para todos. Hoje optamos por colocar o Danilo no lugar do Egídio, que estava indo para sua 11ª partida (seguida), e tirar o Caio, que não conseguiu se recuperar completamente do último jogo, para que mandássemos a campo aqueles que estivessem nas melhores condições. Obviamente que a sequência de jogos vai nos tirar a competitividade. Mas é mais do que isso: o mau momento tecnicamente vai acontecer e também pode estar associado à sequência dos jogos", analisou.



Outro ponto que vem acontecendo repetidamente nas partidas é a falta de variações das jogadas ofensivas. Entretanto, ao contrário do que aconteceu após a perda do Campeonato Carioca com atuações ruins em sequência, Roger não vê motivos para fazer novas mudanças táticas no Fluminense.



"A gente procura variações, mas acima de tudo fazer bem o que a gente vem fazendo. Não dá para todo momento de dificuldade querermos trocar a forma de jogar porque não está encaixando. Para mim, é melhor a fazermos bem o que fazíamos até agora e voltar a fazer bem, não obrigatoriamente trocar, mudar", afirmou o treinador tricolor.