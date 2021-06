Luccas Claro - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 14:13

Rio - O zagueiro Luccas Claro, de 29 anos, peça fundamental da equipe do Fluminense, é um dos destaques desde a última temporada pela consistência ao lado de Nino. E como tem chamado atenção, o jogador recebeu uma proposta do Oriente Médio, no entanto, a cúpula do Tricolor das Laranjeiras só pensa em vender o atleta por uma proposta com valor "irrecusável". A informação é do site "NETFLU".

O zagueiro é peça-chave no esquema de Roger Machado que conta com o jogador para a temporada do Campeonato Brasileiro, além das oitavas da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.

Com a idade chegando aos 30 anos, é provável que não apareça proposta da Europa, por isso, a diretoria mantém os pés no chão e aguarda pela melhor proposta possível para ambos os lados. O contrato de Luccas Claro termina no fim de 2022.