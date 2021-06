Mário Bittencourt, presidente do Fluminense - Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 09:48

Rio - Querendo encorpar o time para o restante da temporada, a diretoria do Fluminense esperar anunciar reforços até a partida decisiva pela Libertadores, contra o Cerro Porteño, no dia 13 de julho, no Paraguai. A grande preocupação é saber o(s) contratado(s) estarão em condições legais para disputar o primeiro mata-mata do torneio continental. A informação é do site "NETFLU".

Nos últimos jogos, a equipe de Roger Machado vem indicando claramente um desgaste pela sequência de compromissos desde o início de Brasileirão e Copa do Brasil, quando enfrentou o Bragantino e garantiu vaga nas oitavas de final do torneio.

Em fala recente, o presidente Mário Bittencourt afirmou que o Tricolor segue no mercado para aumentar o nível de sua equipe. O clube corre contra o tempo para poder anunciar ao menos um reforço que fique apto para disputar a primeira partida das oitavas de final da Libertadores, contra o Cerro Porteño, no Paraguai.

Pelo Campeonato Brasileiro, são três empates, duas vitórias e uma derrota, que aconteceu na última rodada, para o Atlético-GO. As cobranças por melhor desempenho já começaram.