Por O Dia

Publicado 25/06/2021 11:28

Rio - O Fluminense e a Umbro, patrocinadora de materiais esportivos do clube, apresentaram a torcida tricolor, nesta sexta-feira, a nova camisa branca.

A vestimenta é uma homenagem aos 115 anos do primeiro título Carioca do clube, conquistado em 1906. Com nove vitórias em dez jogos, o Flu se sagrou campeão daquele Campeonato Carioca de Futebol, entrando para a história.

O uniforme tem detalhes tricolores no punho da manga e na gola da camisa, além de uma pequena faixa na lateral, conferindo aspecto clássico ao uniforme.

As camisas estarão disponíveis para compra no site oficial da Umbro e nas lojas do Fluminense, a partir do dia 30 de junho.