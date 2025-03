Jhon Arias, do Fluminense, foi o destaque da Colômbia na derrota diante do Brasil - Evaristo Sa / AFP

Publicado 21/03/2025 14:41

Rio - Um dos destaques do Fluminense nos últimos anos, Jhon Arias teve uma atuação de destaque na derrota da Colômbia diante do Brasil por 2 a 1, nesta quinta-feira (20), em Brasília, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Apesar do desempenho, não evitou o resultado negativo que complicou os Cafeteros na competição.

"Foi um jogo que foi decidido na última jogada. Nós vamos (para o jogo contra o Paraguai) com essa tristeza pela derrota, mas sabendo que fizemos um grande jogo e temos uma grande seleção. Foi uma partida muito equilibrada, somos uma das principais seleções (do continente) no momento e vamos lutar pelos três pontos contra o Paraguai", disse o jogador do Fluminense.

Arias ficou em campo por 87 minutos e teve 100% de aproveitamento nos passes (acertou todos os 21 que tentou na partida). Além disso, foi o jogador com mais desarmes, sendo que um deles foi no lance do gol marcado por Luís Díaz. Na ocasião, o camisa 11 roubou a bola de Joelinton na entrada da área e encontrou James Rodríguez, que serviu Luís Díaz.

"Tínhamos que refrescar. James (Rodríguez) me disse que poderia continuar mais um pouco, assim como Lucho (Luís Díaz). Tínhamos que fechar mais os lados do campo com um jogador que poderia ajudar como volante também, por isso optei por alguém como Carrascal, que sabe jogar bem pela esquerda e direita", afirmou o técnico Néstor Lorenzo sobre a substituição de Arias.

Após a saída de Arias, a seleção brasileira encontrou espaços pelo lado direito e por dentro com Wesley, justamente nos setores que o camisa 11 ocupava. O lateral-direito do Flamengo aproveitou as brechas, deu profundidade para o Brasil e criou boas oportunidades. Já no lance do gol, a jogada sai do meio para a esquerda, terminando na finalização de Vini Jr.

Lezcano não sai do banco em primeiro jogo pelo Paraguai

O jovem Rubén Lezcano foi outro jogador do Fluminense convocado para a rodada dupla das Eliminatórias. O meia, de 21 anos, ficou no banco na vitória do Paraguai sobre o Chile por 1 a 0, no Defensores del Chaco, em Assunção. Foi a primeira convocação para a seleção principal.

Lezcano foi contratado junto ao Libertad, do Paraguai, e assinou contrato até o fim de 2029. Uma das promessas do futebol paraguaio, o meia fez 18 gols e oito assistências em 90 jogos pelo clube. Em 2025, fez três gols e quatro passes para gols em seis partidas.

Durante sua passagem pelo Libertad, conquistou três títulos do Campeonato Paraguaio, dois da Copa do Paraguai e um da Supercopa do Paraguai. Pela seleção do seu país, foi campeão do Pré-Olímpico da Venezuela em 2023, classificando o Paraguai para os Jogos de Paris 2024.

Lezcano não foi registrado dentro do prazo para disputar a fase final do Carioca. O jogador paraguaio tem treinado com o elenco, mas só poderá entrar em campo no Brasileirão e na próxima fase da Copa do Brasil, já que não estava registrado no BID anteriormente.