Por O Dia

Publicado 29/06/2021 09:20

Rio - O Fluminense está atento no mercado para reforçar seu elenco. De acordo com o portal "Netflu", o Tricolor vê como prioridade a contratação de um meia, mas também não descarta a contratação de um atacante.

A ideia da diretoria é anunciar reforços até o confronto contra o Cerro Porteño, pelas oitavas da Libertadores. O jogo de ida acontecerá no dia 13 de julho, em Assunção, com volta na semana seguinte, no Maracanã.

Recentemente, o presidente Mário Bittencourt confirmou que a ideia do clube é fechar com mais dois ou três reforços para o restante da temporada.