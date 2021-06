Roger Machado não escondeu a frustração pelo empate com o Corinthians, em São Januário - Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 12:02

Rio - No empate em 1 a 1 contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo, Roger Machado, treinador do Fluminense, montou a equipe sem Fred e Nenê, dois jogadores que vem se destacando na equipe.

Após o jogo, o técnico explicou que a carga de jogos fez com que os atletas necessitassem de um descanso.

"Você coloca um elemento a mais que não deveria estar obrigatoriamente envolvido na escolha dos jogadores em campo. Se fizéssemos seis jogos por mês, com uma semana aberta, já nos atenderia. Mas é isso que nós temos, tentamos lidar com isso. Nos apoiamos muito na fisiologia. Na reta final do estadual, com final da fase de grupos da Libertadores, levamos no limite sem mudar as peças porque entendemos que era importante naquele momento. Mas isso aumenta os riscos. Pelo fato de apenas descansar e treinar, você naturalmente perde pontos importantes, que é o físico, a força", disse.



Com empate, o Fluminense subiu, até o momento, uma posição na tabela de classificação, e agora, assume a oitava colocação com 10 pontos.