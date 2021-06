Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary - Lucas Figueiredo/CBF

Treino da Seleção Brasileira na Granja ComaryLucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 15:28

Rio - A seleção brasileira possui um novo local para o centro de treinamentos, caso avance na Copa América. O CTCC (Centro de Treinamento Carlos Castilho) do Fluminense substituirá a Granja Comary na próxima fase da competição. A informação é do site "UOL".

Na semana passada, estafe e comissão técnica da CBF realizaram uma vistoria no CT do Tricolor de Laranjeiras que logo em seguida foi aprovada. Com as condições oferecidas e seguindo ao protocolo sanitário da Conmebol, a requisição formal será enviada para o clube carioca nas próximas horas.

Publicidade

Com a classificação nas mãos liderando o Grupo B, a seleção brasileira aguarda o resultado da rodada desta segunda-feira (28), para conhecer o próximo adversário nas quartas de final, que segue na disputa entre Uruguai e Chile. Em caso de confirmação para a semifinal que será na segunda-feira, a cúpula entendeu que teria desgaste com o deslocamento da equipe de Teresópolis para a capital, caso confirme a classificação.

A ideia é de que a seleção fique hospedada em um hotel e use o CT do Tricolor das Laranjeiras apenas para treinamento, diferente da Granja Comary que era utilizada tanto para hospedagem quanto para treinamento.

Publicidade

Com passagens por Rio de Janeiro, Brasília e Goiânia durante a competição, a seleção brasileira, comandada pelo técnico Tite, disputaria todas as partidas no Rio de Janeiro, caso avance à final da Copa América. Nas quartas e semifinal, as partidas seriam no Nílton Santos, enquanto a decisão seria no Maracanã.

Ainda em Goiânia, a seleção brasileira treinou nesta manhã e tem chegada para Teresópolis a noite. De terça a quinta-feira, a equipe treinará na Granja Comary e chega no Rio de Janeiro um dia antes da partida contra o adversário indefinido.