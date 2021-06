Copa Libertadores da America. FLUMINENSE X JUNIOR BARRANQUILLA (COL) se enfrentam no estádio do Maracanã no RIo de Janeiro. Cazares - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 10:42

Rio - No confronto do último domingo, o Fluminense empatou em 1 a 1 com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, mas apesar de não ter saído com os três pontos, o resultado teve um sabor especial para Cazares.

O meia equatoriano marcou seu primeiro gol com a camisa do Tricolor, no entanto, não comemorou, já que o Corinthians é o seu ex-clube. Em entrevista após o jogo, o atleta explicou o motivo.

"Fico feliz pelo primeiro gol no time e feliz por rever os companheiros. Minha passagem no Corinthians foi muito boa, sou amigo de todos. Fico feliz pelo gol e pelo rendimento. Agora é continuar trabalhando e melhorar no próximo jogo. Você tem que respeitar o elenco que passou. Eles me receberam muito bem. Respeito todos os trabalhadores e jogadores. Vamos continuar trabalhando porque o campeonato é longo", disse.



Com empate, o Fluminense subiu, até o momento, uma posição na tabela de classificação, e agora, assume a oitava colocação com 10 pontos.