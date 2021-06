Fred - Fluminense - Daniel Castelo Branco

Publicado 27/06/2021 12:28

Rio - O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Corinthians, neste domingo, às 16h, em São Januário, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Fred, Nenê, Samuel Xavier e Caio Paulista, o técnico Roger Machado decide subir o jovem meia Gustavo Apis para os profissionais novamente.

Na equipe titular, o lateral-direito Calegari entrará na vaga de Samuel Xavier, além do lateral-esquerdo Egídio que retorna após ter sido poupado na última partida contra o Atlético-GO. Além deles, o meio-campista Gustavo Apis, de 21 anos, faz parte do sub-23 e será relacionados nos profissionais pela segunda vez. A primeira partida foi quando estava no banco contra o Bragantino.

Além disso, o meia está inscrito na Libertadores e pode ser relacionado pelo técnico Roger Machado na competição internacional. Emprestado pelo Nova Iguaçu, o jogador somou 37 jogos como profissional e fez 10 gols pelo Orgulho da Baixada.

Lista de relacionados:

Goleiros: Marcos Felipe e Muriel.

Zagueiros: Nino, Luccas Claro, Manoel e David Braz

Laterais-direitos: Calegari e Igor Julião

Laterais-esquerdos: Egídio e Danilo Barcelos

Volantes: Martinelli, Yago, Wellington e André

Meias: Gabriel Teixeira, Ganso, Cazares e Gustavo Apis

Atacantes: Abel Hernández, Kayky, Lucca, Luiz Henrique e Bobadilla