Hugo Souza Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação

Por O Dia

Rio - O jovem goleiro do Flamengo, Hugo Souza, vem vivendo um grande momento na equipe carioca. No entanto, o repórter da Rede Globo, Eric Faria, fez uma reflexão sobre a fase do jogador. Na opinião dele, o grande destaque que Neneca vem tendo se deve a erros defensivos da equipe de Domènec Torrent.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLAMENGO



"Para reflexão. O Neneca está arrebentando também (para a sorte do Flamengo) porque eu acho que o time tem permitido aos adversários MUITAS CHANCES CLARAS de gol. Ontem (quarta) foi assim. Contra o Inter no primeiro tempo. Talvez as mudanças forçadas dos zagueiros e a falta do Rodrigo Caio tenham a ver com isso", escreveu em seu perfil no Twitter.

"Para reflexão. O Neneca está arrebentando também (para a sorte do Flamengo) porque eu acho que o time tem permitido aos adversários MUITAS CHANCES CLARAS de gol. Ontem (quarta) foi assim. Contra o Inter no primeiro tempo. Talvez as mudanças forçadas dos zagueiros e a falta do Rodrigo Caio tenham a ver com isso", escreveu em seu perfil no Twitter.

Publicidade

O Flamengo volta aos gramados no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. O adversário será o São Paulo, no Maracanã, às 16 horas.