Publicado 26/06/2021 12:19

Duque de Caxias - O prefeito Washington Reis visitou as obras de drenagem e pavimentação das ruas do bairro Parque Império, no segundo distrito, entre elas a Rua Jerusalém, nesta sexta-feira, 25.



“Essa obra tão sonhada pela população vai facilitar o acesso de moradores e veículos à Rodovia Washington Luiz (BR 040) na altura da Avenida Marquês de Paranaguá. Estamos trabalhando para dar melhores condições de vida aos moradores de Duque de Caxias”, disse o prefeito.

Outra importante obra é a, no primeiro distrito. A obra faz parte do programa de combate às enchentes e do(Programa de Aceleração do Crescimento), iniciadas no primeiro governo do prefeito Washington Reis, e está sendo realizada com recursos federais e municipais. A construção está na fase de corte de estacas e instalação de peças pré-moldadas de concreto armado no leito do canal.Esta semana, o secretário municipal de Obras e Defesa Civil, engenheiro João Carlos Grilo, visitou o local das obras na comunidade da Vila Ideal acompanhado de técnicos do órgão.