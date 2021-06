Após mais de um ano de pandemia, Brasil enfrenta lentidão na vacinação, fura-filas e politização da pandemia - Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 12:05

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, convoca pessoas de 46 anos ou mais para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, neste domingo (27/06). Para receber a vacina é obrigatória a apresentação de documento de identificação e comprovante de residência.



A vacinação de primeira dose para pessoas de 46 anos ou mais acontece para pedestres, a partir das 7 horas, nos seguintes locais:

* UPH Xerém

* UPH Imbarie

* UPH Equitativa

* UPH Saracuruna

* UPH Pilar

* UPH Campos Elíseos

* Hospital Municipal Duque (Av. Dr. Manoel Lucas - Parque Senhor do Bonfim)



A Prefeitura está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.