Por O Dia

Publicado 25/06/2021 12:44

Duque de Caxias - Dois homens morreram e um foi preso durante um tiroteio na tarde desta quinta-feira, 24, na Vila Urussaí. De acordo com a Polícia Militar, os agentes faziam operação para reduzir o roubo de carga, quando foram atacadas a tiros por diversos elementos armados. Após confronto, os agentes encontraram dois suspeitos feridos. Com eles, a corporação apreendeu uma pistola, um revólver, um rádio transmissor e um celular.

Os feridos chegaram a ser levados para o Hospital de Saracuruna - Adão Pereira Nunes, mas não resistiram aos ferimentos.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da região.

Três presos

Na manhã desta sexta-feira, 25, policiais militares realizaram uma operação na comunidade do Sapinho. Na localidade conhecida como Jerusa, os agentes encontraram dois suspeitos com farto material de entorpecentes. Logo depois, na Rua Marquesa de Santos, encontraram um outro suspeito com mais drogas e rádio de comunicação. Os agentes ainda vasculharam um terreno baldio que encontrava-se em frente, encontrando um revolver calibre 32, uma réplica de fuzil, uma granada ofensiva, três carregadores de calibre 7,62.

Toda a ocorrência foi levada para a delegacia da região.