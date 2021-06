Operação tapa-buracos em Duque de Caxias - Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 11:47

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias continua atuando nos distritos com obras de infraestrutura e recuperação de vias, através do programa de melhorias dos bairros que já beneficiou milhares de moradores, principalmente em regiões que durante anos foram esquecidas pelo poder público. São obras de drenagem e pavimentação realizadas em sua maioria por administração direta, sem a contratação de empresas. Também estão em andamento os serviços de limpeza e desassoreamento de rios e canais dentro do programa de combate a enchentes.

Durante o mês de junho, a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil vem executando serviços de drenagem e pavimentação de ruas, entre elas as Alamedas São Miguel e São Francisco de Assis, no bairro Jardim Primavera. Na zona rural, no quarto distrito, estão pavimentando vias importantes que vão ajudar os moradores e agricultores no escoamento dos produtos. Estão recebendo pavimentação asfáltica a Estrada São Lourenço, na localidade Bambu Amarelo, e outras vias.



O trabalho de recuperação de vias asfaltadas nos distritos, realizado diariamente em todo município, faz parte do programa tapa-buracos que, somente este mês, atendeu moradores do Centro da cidade e dos bairros Jardim 25 de Agosto, Vila Flávia, Jardim Primavera, Campos Elíseos, Figueira e Taquara, no primeiro, segundo e terceiro distritos.

Além disso, também estão em execução a limpeza e o desassoreamento dos rios Real Estrela e Roncador, no terceiro distrito, dos canais Marilândia e Divinéia (2º distrito), das Velhas (3º distrito), Caboclo, no trecho que corta o bairro Engenho do Porto e Jacatirão (1º distrito).