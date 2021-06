Alunos do Aqui Tem Esporte farão aulão junino nesta sexta, em Caxias - Divulgação

Alunos do Aqui Tem Esporte farão aulão junino nesta sexta, em CaxiasDivulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 10:51

Duque de Caxias - O mês de junho, em todo Brasil, é dedicado às festas juninas com comemorações nos dias de Santo Antônio (13), São João (24) e São Pedro (29). Em Duque de Caxias, seguindo todos os protocolos de segurança no combate a Covid-19, a tradição será mantida pelos alunos do projeto Aqui tem Esporte, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que vão realizar nesta sexta-feira, 25, uma manhã diferente no Centro Esportivo Arnão, localizado na Rua Baltazar da Silveira, na Vila Guanabara.

A partir das 7h, os alunos participarão de um aulão de dança junina, quadrilhão e jogo de queimado. As tradicionais comidas típicas também serão oferecidas aos participantes seguindo a tradição. O projeto Aqui tem Esporte atende hoje a mais de 12 mil alunos em 23 polos nos quatro distritos de Duque de Caxias. Através da iniciativa, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer oferece gratuitamente aulas de zumba, Ginástica, Hidroginástica, Natação infantil e adulto, Jiu-jitsu, Judô, Basquete, Atletismo, Futsal, Jump, Voleibol, Handebol, Defesa Pessoal para mulheres, Taekwondo e circuito funcional, entre outras modalidades, além de atividades para crianças, jovens, adultos e terceira idade com iniciação desportiva e comunitária.



Para se inscrever o interessado deve procurar um dos polos que tenha a atividade desejada, apresentar atestado médico, foto 3x4, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento e identidade.