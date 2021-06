Escola em Duque de Caxias - Divulgação

Escola em Duque de CaxiasDivulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 11:24

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, realiza a campanha Busca Ativa dos alunos na cidade. O objetivo é reintegrar a criança, o adolescente e o adulto que, por qualquer motivo, abandonou a escola.



A iniciativa da secretaria mobiliza alunos e responsáveis para que se juntem aos professores e a toda equipe pedagógica, a fim de encontrar e convencer os estudantes afastados a retornarem ao ambiente escolar. A pasta ainda reforça que todas as medidas de prevenção ao contágio do novo Coronavírus estão sendo respeitadas.



De acordo com a secretária municipal de Educação, Prof.ª Roseli Duarte, o trabalho de trazer o aluno de volta ao ambiente escolar sempre foi realizado pelos profissionais do município.

“Essa preocupação, esse zelo com a frequência do aluno, são constantes. O acompanhamento é feito diariamente quando observamos os motivos pelo qual o aluno não comparece à Unidade Escolar”, declarou a secretária.



Roseli Duarte ressaltou também que a Busca Ativa é um importante passo devido a necessidade de minimizar os prejuízos ao processo de aprendizagem dos estudantes, em consonância com a legislação vigente.

Publicidade

“Queremos reforçar a importância da escola na vida dos alunos e, desta forma, apontar a necessidade da regularização da frequência dos mesmos à sala de aula. Afinal, lugar de aluno é na escola”.