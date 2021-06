Menino que sonha ser policial conhece major da PM - Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 16:21

Duque de Caxias - A emoção tomou conta do lll Colégio da Polícia Militar, em Duque de Caxias. O sorriso de admiração do menino Anthony Lohan, de 9 anos de idade, ao encontrar o major da PM, Ivan Blaz, comoveu a todos na instituição de ensino. Junto à mãe, a criança pode realizar o sonho de conhecer o militar.

Visivelmente emocionados, o oficial e a criança puderam conversar a respeito da admiração e do respeito que Anthony sente pela corporação e pelo Major. Segundo o menino, Ivan Blaz é um herói e todas as vezes que o mesmo aparece na televisão imagina que um dia será como ele.

“Eu tenho o sonho de um dia poder estudar no Colégio da Polícia Militar e seguir a carreira policial quando for adulto, como o Major Blaz”, contou Anthony.



Segundo a comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana da Conceição, promover este encontro entre os dois foi uma grande alegria.

“A mãe do Anthony, Geise Elaine, entrou em contato no instagram do Colégio e nos relatou que o sonho do filho era conhecer o Major Blaz. Imediatamente, printei a tela e enviei ao oficial que, prontamente, aceitou o convite”, disse.



Referência



A mãe de Anthony revelou que o policial é uma referência profissional que o filho quer seguir e se inspirar.

“Quando ele completou seis anos de idade, pediu que eu fizesse uma festa de aniversário com o tema Polícia Militar e pediu que eu convidasse o Major porque gosta muito dele. Hoje, tivemos a oportunidade de abraçá-lo e conhecê-lo pessoalmente”, declarou a moradora de Nova Iguaçu.

Blaz recebeu o presente das mãos do menino e também entregou um brinquedo com a finalidade de agradecer o carinho.

“Quando a gente entra para a Polícia realmente procuramos ser o herói para as crianças. Ao longo da nossa carreira, do nosso cotidiano, muitas vezes o nosso coração endurece. Estes momentos nos fazem relembrar os motivos que nos fizeram ingressar nesta instituição maravilhosa e optar em seguir esta carreira. Estou muito feliz”, revelou o Coordenador de Comunicação da Secretaria de Estado de Polícia Militar.