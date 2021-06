Construção de novas creches em Caxias vai atender duas mil crianças | Duque de Caxias | O Dia

Construção de creches vai beneficiar duas mil crianças em Caxias - Divulgação

Construção de creches vai beneficiar duas mil crianças em CaxiasDivulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 08:08

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vai atender, a partir do ano que vem, duas mil crianças nas cinco novas creches que estão sendo construídas na Chácaras Rio-Petrópolis, Imbariê, Jardim Anhangá e Parque Paulista. As obras são realizadas com recursos federais, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Ministério da Educação. Serão beneficiadas crianças de até três anos e 11 meses de idade. A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil também está construindo e reformando escolas e unidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais (Fundec).

Construção de creches vai beneficiar duas mil crianças em Caxias Divulgação



Em Xerém, no quarto distrito, os estudantes da rede municipal de ensino vão receber, ainda este ano, a nova Escola Municipal Santo Amaro, que atende a 274 alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e funciona em um prédio na Rua Antônio Guedes. Em, no quarto distrito, os estudantes da rede municipal de ensino vão receber, ainda este ano, a nova Escola Municipal Santo Amaro, que atende a 274 alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e funciona em um prédio na Rua Antônio Guedes.

Publicidade

A construção da nova unidade na Estrada Beira Serra faz parte do programa de melhorias das unidades de ensino de Duque de Caxias. A nova escola ocupa uma área de mais de 1.500m2 e conta com oito salas de aula, biblioteca, sala de informática, sala de recursos, banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais, pátio coberto, quadra poliesportiva com vestiário (incluso para PNE), sala de professores, secretaria, almoxarifado, entre outras dependências.

Construção de creches vai beneficiar duas mil crianças em Caxias Divulgação



Em Saracuruna, no segundo distrito, está sendo construída a nova Escola Municipal Dra. Zilda Arns Neumann em uma área construída de 2.033m². Com três pavimentos, a nova unidade terá 10 salas de aula, sala de professores, sala de recursos, sala de informática, sala de orientação pedagógica e biblioteca, entre outros equipamentos, além de pátio coberto e quadra poliesportiva. Localizada entre a Avenida Nelson Mauro e a Rua Belisário de Souza, a escola que funciona hoje em um prédio alugado vai atender com mais dignidade a 417 alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental.



O programa de construção e reforma de unidades de ensino já beneficiou várias escolas nos quatro distritos, entre elas, as escolas municipais Dr. Álvaro Alberto, General Mourão Filho, Dr. Ricardo Augusto de Azeredo Viana, Mário Covas, Dr. Manoel Reis, Presidente Costa e Silva, Monsenhor Librelotto, Anton Dworsak, Nova Campinas, Albert Sabin, a Creche e Pré-Escola Municipal Vereador José Carlos Theodoro e unidades da FUNDEC. Em S, no segundo distrito, está sendo construída a nova Escola Municipal Dra. Zilda Arns Neumann em uma área construída de 2.033m². Com três pavimentos, a nova unidade terá 10, sala de professores, sala de recursos, sala de informática, sala de orientação pedagógica e biblioteca, entre outros equipamentos, além de pátio coberto e quadra poliesportiva. Localizada entre a Avenida Nelson Mauro e a Rua Belisário de Souza, a escola que funciona hoje em um prédio alugado vai atender com mais dignidade a 417 alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental.O programa de construção e reforma de unidades de ensino já beneficiou várias escolas nos quatro distritos, entre elas, as escolas municipais Dr. Álvaro Alberto, General Mourão Filho, Dr. Ricardo Augusto de Azeredo Viana, Mário Covas, Dr. Manoel Reis, Presidente Costa e Silva, Monsenhor Librelotto, Anton Dworsak, Nova Campinas, Albert Sabin, a Creche e Pré-Escola Municipal Vereador José Carlos Theodoro e unidades da FUNDEC.

Publicidade

Construção de creches vai beneficiar duas mil crianças em Caxias Divulgação

O programa foi iniciado pelo prefeito Washington Reis, em 2017, e já beneficiou com reforma e ampliação cerca de 140 unidades de ensino.